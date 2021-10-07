حمص.. تكريم الفائزين في سباق الضاحية من الطلبة وأطفال الطلائع

حمص-سانا

كرمت مديرية التربية وفرع الشبيبة التلاميذ والطلبة الفائزين في سباق الضاحية أمام مقر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحمص بتوزيع الشهادات والميداليات بمناسبة أعياد تشرين المجيدة وعيد الشبيبة الثالث والخمسين.

وأوضح وليد المرعي مدير التربية بحمص في تصريح صحفي أن سباق الضاحية للطلبة الرياضيين يأتي ضمن خطة منهجية للبطولة المدرسية باعتبار أن الشباب مستقبل الأمة ولا بد من إعداده وتحصينه بدنياً وفكرياً.

بدوره لفت عباس صبح رئيس فرع الشبيبة بحمص إلى أنه تم تنفيذ سباق الضاحية خلال الثلاثة أيام الماضية بمشاركة مختلف المدارس ومن كل المراحل العمرية وتم اليوم تكريم 18 من الشباب وأطفال الطلائع و12 إدارة مدرسية حازوا المراتب الثلاث الأولى.

ونوه فؤاد الشيحان عضو قيادة فرع الطلائع رئيس مكتب الرياضة والمهرجانات بمشاركة مئات أطفال الطلائع في مختلف المدارس بالمدينة في البطولة المدرسية لسباق الضاحية منذ الـ 3 من الشهر الحالي ضمن الخطة التربوية الرياضية المنهجية المقررة للعام الحالي.

وأعرب عدد من المكرمين عن سرورهم وحماستهم لمواصلة التفوق الرياضي على كل المستويات المحلية للوصول إلى المحافل الدولية ورفع علم سورية عالياً في موازاة الاستمرار بتحصيلهم الدراسي بكل جد.

وسبق التكريم مشاركة نحو مئة وعشرين من الطلبة في ختام سباقات الضاحية للذكور للتعليم الثانوي والحلقة الثانية من التعليم الأساسي من مختلف مدارس حمص ولمسافة أكثر من 2 كم بدءاً من شارع الخراب بحي الوعر وصولاً إلى أمام مقر فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي.