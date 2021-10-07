عبد اللهيان: إيران ستبقى دائماً إلى جانب لبنان

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقوف بلاده إلى جانب لبنان في مواجهة ما يحاك ضده من مخططات.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عبد اللهيان قوله للصحفيين الليلة الماضية في مستهل زيارة إلى لبنان “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما كانت ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية من أجل كسر الحصار الظالم الذي تتعرض له في مثل هذه المرحلة الحساسة من تاريخها ولن تبخل بأي أمر في مجال مساعدتها ومؤازرتها في حال طلبت أي مساعدة تقدم في هذا الإطار”.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز الصعوبات التي يمر بها لبنان.