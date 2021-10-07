معنويات عالية لنسور قاسيون بتقديم مباراة كبيرة أمام كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

ساعات قليلة تفصلنا عن صافرة بداية لقاء منتخب سورية للرجال مع نظيره الكوري الجنوبي ضمن مباريات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

بوصلة عشاق نسور قاسيون ستكون متجهة إلى استاد آنسان الدولي في مدينة غيونغي الكورية الجنوبية والذي سيحتضن اللقاء المرتقب ويتسع لخمسة وثلاثين ألف متفرج.

معنويات لاعبي منتخبنا مرتفعة وفق المدير الفني للمنتخب نزار محروس الذي قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن المنتخب الكوري قوي جدا على أرضه ولكن لدينا عناصر جيدة تستطيع مجاراتهم وسنقابلهم بالتركيز العالي ونأمل بتحقيق نتيجة إيجابية مؤكدا في الوقت نفسه أن المنتخب الكوري يمتاز بالسرعة والقوة ويمتلك عناصر محترفة في الدوريات الأوروبية ولكن لا يوجد منتخب ليس لديه نقاط ضعف شأنهم شأن أي منتخب.

اللاعب عمر السومة قال المباراة ستكون قوية جدا لأن المنتخب الكوري يعد من أقوى المنتخبات في آسيا وأغلب لاعبيه ينشطون في الدوريات الأوروبية لكن لدي ثقة كبيرة بزملائي اللاعبين وبنفسي بتقديم مباراة كبيرة تليق بسمعة منتخبنا وبلدنا والخروج بنتيجة إيجابية.

ويختتم منتخبنا رحلة الذهاب ضمن الدور الحاسم بلقاء المنتخب العراقي في الحادي عشر من تشرين الثاني القادم والذي سيكون السادس عشر منه موعدا لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات والتي تضم إيران والعراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان والسعودية والصين وعمان وأستراليا وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

محمد الخاطر