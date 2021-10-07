السورية للتجارة بالسويداء تستجر320 طن تفاح

السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء كمية 320 طن تفاح من المزارعين منذ بدء عمليات التسويق.

وأشار مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الكميات المستجرة على مدار الأيام العشرة الماضية من مختلف مناطق المحافظة تم وضعها في وحدات التخزين وهي أفضل من الموسم الماضي الذي بلغ فيه كامل الاستجرار نحو 160 طنا.

ولفت غانم إلى مواصلة الفرع استجرار التفاح خلال الأيام القادمة إما عن طريق وحدات التخزين أو بشكل مباشر من بساتين المزارعين في مناطق الانتاج بإشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض مبينا أن توزيع الصناديق للمزارعين الراغبين بتسليم محصولهم للمؤسسة عن طريق الجمعيات الفلاحية يتم وفق ما هو متوافر منها.

وتبلغ الأسعار المعتمدة لاستلام التفاح للموسم الحالي للكيلو غرام الواحد للنوع الاول للصنف الاحمر 1100 ليرة وللأصفر 1000 ليرة وللموشح 950 ليرة وللنوع الثاني للأحمر 900 ليرة وللأصفر 850 ليرة وللموشح 800 ليرة وللنوع الثالث للأحمر 500 ليرة وللأصفر 450 ليرة وللموشح 350 ليرة .