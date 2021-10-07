ميركل: روسيا تفي بالتزاماتها بموجب عقود إمدادات الغاز

برلين -سانا

أكدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل أن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب عقود إمدادات الغاز إلى أوروبا في حين أن حجم الطلبات من الجانب الأوروبي محل شك.

ونقلت سبوتنيك عن ميركل قولها في مؤتمر صحفي بعد القمة غير الرسمية بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان إنه وفقا لبياناتها فإنها لا تستبعد احتمال أن تكون أوروبا قدمت عددا غير كاف من الطلبات لشراء الغاز الروسي مع امتثال موسكو لجميع التزاماتها.

وأضافت ميركل: إن ذلك يطرح سؤالا إذا كانت هناك طلبات كافية لاستيراد الغاز الروسي أم أن السعر المرتفع الحالي هو سبب محتمل لعدم طلب الكثير مشيرة إلى أن كل هذا يجب تحليله قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الشهر وبعد ذلك سنقوم بالعودة الى هذا الموضوع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده كانت ولا تزال موردا موثوقاً للغاز إلى أوروبا وأسيا مشيراً إلى ارتكاب الأوروبيين خطأ في سياستهم بشأن عقود الغاز قصيرة الأجل في حين انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الاتهامات الموجهة لروسيا بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مشددا على أن السبب هو تزامن عوامل عدة تتعلق بنمو الاستهلاك وتغير المناخ وتراجع احتياطيات الغاز.