غروشكو: تقليص الناتو دبلوماسيين روس يعري أقواله عن التطبيع مع موسكو

موسكو-سانا

أكد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن إقدام حلف شمال الأطلسي”الناتو”على تقليص الدبلوماسيين الروس يبطل تصريحاته السابقة عن أهمية تطبيع العلاقات بين الحلف وروسيا ونقلت روسيا اليوم عن غروشكو قوله في تصريحات لصحيفة كومرسانت الروسية

“البارحة كان قادة الناتو يتحدثون عن أهمية وقف التصعيد في العلاقات مع روسيا ويدعون إلى استئناف الحوار في إطار مجلس روسيا” الناتو وإرسال سفير إلى بروكسل وحتى لو كان هناك من يصدق تلك التصريحات فاليوم لم يعد أحد يصدقها والكل يعرف الآن قيمتها الحقيقية” وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناتو أنه قرر تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص كما أن الحلف قرر سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة الروسية مدعيا أنهم”ضباط غير معلنين في الاستخبارات الروسية” .