السويد والدنمارك تعلقان استخدام لقاح موديرنا الأمريكي خوفاً من آثار جانبية محتملة

ستوكهولم وكوبنهاغن-سانا

أعلنت السلطات الصحية في كل من السويد والدنمارك اليوم تعليق استخدام لقاح “موديرنا” الأمريكي المضاد لفيروس كورونا لفئة الشباب عقب ورود تقارير تفيد بوجود آثار جانبية محتملة على القلب والأوعية الدموية يسببها اللقاح.

ونقلت رويترز عن وكالة الصحة السويدية قولها في بيان إنها ستتوقف عن استخدام اللقاح للأشخاص الذين ولدوا في عام 1991 والأعوام التي تليه حيث أشارت البيانات إلى زيادة التهاب عضلة القلب والتهاب الشرايين بين الشباب والبالغين الذين تم تطعيمهم.

كما أضافت أن أولئك الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من لقاح موديرنا لن يحصلوا على الجرعة الثانية مؤكدة أن المناقشات جارية بشأن أفضل حل يمكن التوصل إليه فيما يخص هؤلاء الأشخاص.

بدورها قالت هيئة الصحة الدانماركية في بيان لها إنها علقت استخدام لقاح مودرنا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وفقا لمبدأ احترازي مشيرة إلى أن هناك اشتباه في تزايد خطر الإصابة بالتهاب القلب عندما يتم التطعيم بلقاح موديرنا.

وكانت كندا أعلنت في مطلع الشهر الجاري أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب ازدادت بعد تلقي لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا كما يشار إلى أن اليابان علقت في آب الماضي استخدام لقاح موديرنا بعد وفاة رجلين تلقيا اللقاح واكتشاف دفعات جديدة منه ملوثة.