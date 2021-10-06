التجاري السوري يمنح عناصر قوى الأمن الداخلي (الشرطة) قروضاً شخصية بميزات تفضيلية

دمشق-سانا

وقع المصرف التجاري السوري مع وزارة الداخلية إتفاقية لمنح عناصر الشرطة قروضاً شخصية بميزات تفضيلية لجهة الفوائد وسقف القروض.

وعن الميزات التي سيمنحها المصرف التجاري السوري لعناصر الشرطة الراغبين بالحصول على قروض شخصية أكدت إدارة المصرف في بيان لسانا أن القروض التي ستقدم لهم معفاة من جميع العمولات التي يتقاضاها المصرف من المقترضين العاديين كعمولة الارتباط بنسبة 5ر1 بالمئة وعمولة دراسة الملف البالغة 10 آلاف ليرة سورية.

وأشارت إدارة المصرف إلى أن من الميزات التفضيلية المهمة أيضاً منح قروض الشرطة بفائدة مخفضة وبنسبة 10 بالمئة أي أقل من النسبة المفروضة على المقترضين العاديين وهي 12 بالمئة.

وبينت إدارة المصرف أنه سيكون بمقدور عناصر وزارة الداخلية الحصول على قرض شخصي بسقف 10 ملايين ليرة لمدة خمس سنوات بكفالة كفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية الكفيل الواحد من دون الحاجة لتوطين راتب أحد الكفلاء لدى المصرف ودون الحاجة لتقديم ضمانة عقارية وفي حال تجاوز القرض مبلغ عشرة ملايين ليرة فإن ذلك يستلزم تقديم ضمانة عقارية كما هو الحال بالنسبة للمقترضين العاديين.