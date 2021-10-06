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أشتية يحذر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المسجد الأقصى

2021-10-06

القدس المحتلة-سانا

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية وإجراءاته لتهويد مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وأوضح أشتية وفقاً لوكالة وفا أن إجراءات الاحتلال لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك من خلال السماح للمستوطنين الإسرائيليين بأداء طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى تشكل انتهاكاً خطيراً لقبلة المسلمين الأولى مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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