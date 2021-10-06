المصرية حمزة تحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة

أوسلو-سانا

حصدت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة برونزية بطولة العالم والتي تستضيفها العاصمة النرويجية أوسلو خلال الفترة من 2 وحتى 10 تشرين الأول الجاري.

وحققت حمزة البرونزية عقب فوزها على نظيرتها بطلة الهند بنتيجة 2-1 وكانت نجمة منتخب مصر قد خسرت في نصف النهائي أمام الأمريكية أديلين جراي المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة 11-1.

وصعدت سمر إلى المربع الذهبي عقب تفوقها على اليابانية ياسوها ماتسويوكي بنتيجة 4-2 في دور الثمانية.

وكانت لاعبة منتخب مصر قد فازت على بطلة كازاخستان في دور الـ16 بنتيجة 2-1 ضمن منافسات وزن تحت 76 كغ.