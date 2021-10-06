طلبتنا في روسيا يعربون عن اعتزازهم بذكرى حرب تشرين التحريرية

موسكو-سانا

أكد طلبة سورية الدارسون في روسيا الاتحادية وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم في مواصلة النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر على الإرهاب بجميع أشكاله وتحدياته معربين عن اعتزازهم بحرب تشرين التحريرية.

وقال فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية إن حرب تشرين التحريرية التي خاض غمارها جيشنا العربي السوري ضد العدو الإسرائيلي كانت محطة العبور إلى الأمل بالقدرة على استنهاض الهمم واستعادة أمجاد العرب.

وأوضح البيان “أن سورية كانت ولا تزال تحتضن المقاومة وتحارب الإرهاب بكل أشكاله ووجوهه ومن هنا فإننا كطلبة لن نحيد اليوم عن مواصلة تحقيق الانتصارات رغم الضغوط والحصار والإرهاب لتكون امتداداً مشرفاً لانتصارات حرب تشرين التحريرية ولاستكمال مسيرة شهدائنا الأبطال”.

كما أكد الطلبة وقوفهم في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي السوري متعهدين بالتسلح بالعلم والمعرفة للمساهمة في بناء سورية.