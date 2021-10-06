موسكو: تضاؤل خطر الإرهاب بعد هزيمة (داعش) في سورية والعراق

موسكو-سانا

اعتبر نائب أمين مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف أن خطر الإرهابيين تضاءل بعد هزيمتهم في سورية والعراق مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “ليس من الممكن بعد هزيمة الإرهاب الدولي بشكل كامل”.

وقال كوكوف في مقابلة مع صحيفة (روسيسكايا غازيتا) أنه “حسب معطيات المنظمات الرقابية ومنها الدولية منذ بداية العام الحالي فإن الإرهابيين نفذوا أكثر من سبعة آلاف هجوم إرهابي في 75 دولة في العالم وقع ضحيتها نحو 23 ألف شخص بمعدل 30 جريمة كل يوم” مضيفاً “لذلك لا يمكن الحديث عن هزيمة الإرهاب الدولي بشكل كامل”.

وبين كوكوف أن تنظيم (داعش) الإرهابي تحول تدريجياً إلى شبكة واسعة توجد خلاياها في العديد من الدول وبشكل أساسي في جنوب وجنوب شرق آسيا وفي القارة الإفريقية مشيراً إلى تشكيل فروع كبيرة لهذا التنظيم تضم تشكيلات من المجرمين وقطاع الطرق مستقلة نسبيا يحددون بأنفسهم أهداف هجماتهم بشكل مستقل.

وحذر كوكوف من محاولات الإرهابيين الوصول إلى البيانات المتعلقة بتصنيع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وقال “يتم تسجيل مخططات الإرهابيين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بتصنيع أسلحة الدمار النووي والكيميائي والبيولوجي إضافة إلى اهتمامهم المتزايد بإمكانية استخدام العوامل البيولوجية المسببة للأمراض والمواد الكيميائية السامة” مشيراً إلى أن “الإرهابيين في عدد من الدول يحاولون استخدام المصابين بفيروس كورونا لإصابة المدنيين”.