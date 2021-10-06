قاسم: العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان تصب بمصلحة شعبيهما

بيروت-سانا

جدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية ولبنان مشدداً على أن العلاقة الأخوية بين البلدين تصب في مصلحة شعبيهما.

وأشار قاسم في كلمة له اليوم إلى ضرورة تطوير العلاقات بين سورية ولبنان بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين مؤكداً أهمية الصمود في وجه ما يحاك للبنان من مخططات أمريكية.

ولفت قاسم إلى أهمية الموقف الثابت للمقاومة وكل المناصرين والمؤيدين لسيادة لبنان وعزته في مواجهة ما يتعرض له من مؤامرات أمريكية.

كما أكد قاسم على “الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لحماية لبنان” وقال “نحن لا نقبل إملاءات تؤدي إلى تثبيت المشروع الإسرائيلي في المنطقة أو تعطيل استقلالنا أو حريتنا أو مواجهتنا للاحتلال”.