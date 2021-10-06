بوتين: سياسة الأوروبيين بشأن عقود الغاز خاطئة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى أوروبا وآسيا مشيرا إلى ارتكاب الأوروبيين خطأ في سياستهم بشأن عقود الغاز قصيرة الأجل.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع حول مسائل الطاقة: “أؤكد أن روسيا لطالما كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز لعملائها في جميع أنحاء العالم وتفي دائما بجميع التزاماتها بالكامل” معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في استقرار سوق الطاقة العالمية مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فيه.

وأشار بوتين إلى أن سياسة عقود الغاز قصيرة الأجل في أوروبا كانت “سياسة خاطئة من الأوروبيين” مبينا أن الاقتصاد العالمي تعافى بعد أزمة العام الماضي وأن الطلب على مصادر الطاقة يزداد وبالتالي فإن الأسعار سترتفع.

وأوضح بوتين أن “سوق الطاقة العالمية لا تتحمل الضجيج والارتباك” لافتا إلى أن “التصرفات غير المحسوبة” أدت إلى أزمة نراها في أوروبا في الوقت الحالي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف انتقد في وقت سابق اليوم الاتهامات الموجهة لروسيا بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مشددا على أن السبب هو تزامن عوامل عدة تتعلق بنمو الاستهلاك وتغير المناخ وتراجع احتياطيات الغاز.