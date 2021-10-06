أمريكي يرفع دعوى على عرافة بسبب لعنة صديقته السابقة

واشنطن- سانا

رفع رجل أمريكي دعوى قضائية على “عرافة” ادعت قدرتها على تخليصه من لعنة وُضعت على زواجه.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأمريكي ماورو ريستريبو زعم أن العرافة وعدته بأن تخلصه من اللعنة التي وضعتها ساحرة بطلب من صديقته السابقة، وأنه “سيكون سعيداً مرة أخرى إذا دفع لها 5100 دولار لطرد التعويذة”.

ورفع ريستريبو الدعوى بعد أن “أعطى العرافة 1000 دولار في البداية، لكن ذلك لم يساعد بأي شكل من الأشكال في تحسين زواجه”، وهو الآن يقاضي العرافة بتهمة “الاحتيال” ويطالب بتعويض قدره 25 ألف دولار.

وأشار ماورو ريستريبو إلى أنه “بحث عن صوفيا آدامز، التي وصفت نفسها بأنها “أخصائية الحب النفسي” للمساعدة في تحسين وضعه خلال فترة السخط”.