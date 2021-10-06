لليوم الثاني.. تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في مدينة انخل بريف درعا

درعا-سانا

تواصلت عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في مدينة انخل ومحيطها بريف درعا الشمالي لليوم الثاني وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.

وأفاد مراسل سانا في درعا بمواصلة عدد من المسلحين والمطلوبين من مدينة انخل ومحيطها بريف درعا الشمالي تسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم للجيش العربي السوري وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة تمهيدا لإعادة الأمن والاستقرار الى المدينة بشكل كامل.

وانضم أمس عشرات المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا الشمالي لليوم الثالث إلى عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح إلى الجيش العربي السوري في المدينة.

وشهدت محافظة درعا خلال الشهر الفائت والحالي عمليات تسوية أوضاع مماثلة شملت حي درعا البلد في المدينة وقرى وبلدات ومدن نوى واليادودة ومزيريب وطفس وتل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي والشمالي تبعها تعزيز وحدات الجيش نقاط انتشارها في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار فيها.