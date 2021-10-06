جاليتنا في روسيا: سورية ستنتصر على الإرهاب وداعميه

موسكو-سانا

أكد أبناء الجالية السورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة اعتزازهم ببطولات الجيش العربي السوري في الماضي والحاضر منوهين بتضحياته في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأعربت رابطة الجالية العربية السورية في روسيا والدول المستقلة في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية عن إيمانها بنصر سورية في الحرب على الإرهاب وداعميه ومموليه وتطهير آخر شبر من الأرض السورية من براثنه مشددة على الثقة بسير سورية بثبات نحو مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وجدد أبناء الجالية التأكيد على وقوفهم الى جانب وطنهم في مواجهة أي اعتداء متعهدين بأن لا يبخلوا بتقديم الغالي والنفيس لصون كرامته ووحدته واستقلاله.