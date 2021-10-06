السويداء.. اتفاق لتوفير التمويل لمنشآت (أم الزيتون) الصناعية

السويداء-سانا

وقعت محافظة السويداء محضر اتفاق وتنسيق وتعاون مع بنك بيمو بهدف تمويل المشاريع الصناعية والحرفية والتجارية بالمدينة الصناعية بأم الزيتون.

وذكر مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة السويداء المهندس علاء أبو عمار في تصريح لـ سانا الاقتصادية أن توقيع الاتفاق تم على هامش معرض إعادة إعمار سورية بدورته السادسة بهدف دعم إقلاع المنشآت وتوفير التمويل اللازم لها بنسبة تصل حتى 70 بالمئة من تكلفتها.

وبين أبو عمار أن الاتفاق يكتسب أهمية في مرحلة إعادة الإعمار وإدخال أكبر عدد ممكن من المنشآت بالإنتاج وهو استكمال لاتفاق مع المصرف الصناعي الذي بدأ بتمويل عدد من المشروعات الصناعية بالمدينة الصناعية بأم الزيتون الأمر الذي يفتح الباب أمام دخول المصارف العامة والخاصة على خط تمويل المشروعات ودعم عملية التنمية المحلية لافتا إلى أن وتيرة العمل بالمرحلة الثانية للبنى التحتية في المدينة الصناعية بأم الزيتون تسير بشكل جيد ضمن الخطة المرسومة لها.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية بأم الزيتون الحالية بعد التوسع 756 هكتاراً وفق مخطط تنظيمي شامل يضم 10 قطاعات وتمت المباشرة بالعمل بالبنية التحتية فيها عام 2015 ووصل عدد المقاسم المخصصة إلى 1496 مقسماً من إجمالي عدد المقاسم البالغ 3905 مقاسم.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية