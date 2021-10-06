المؤسسة العامة للأعلاف: بدء الإنتاج التجريبي لمعمل أعلاف حلب

دمشق-سانا

أوضح المهندس عبد الكريم شباط مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف أن الحكومة تدعم كل أنواع الثروة الحيوانية عبر تأمين جزء من حاجتها من مختلف الأنواع العلفية بأسعار أقل من السوق وبجودة عالية.

وبين شباط في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن مبيعات المؤسسة بلغت حتى تاريخه 315 لف طن من المقنن العلفي بسعر أقل من السوق وبنسبة تراوحت بين 20 و30 بالمئة من السوق حيث بلغ سعر كيلو الذرة نحو 1500 ليرة وفي المؤسسة يباع بـ 1130 ليرة أي أن الفرق يتجاوز 300 ألف ليرة بالطن الواحد لافتا إلى توافر مخزون جيد لدى المؤسسة من كل المواد العلفية منها 75 ألف طن ذرة ونحو 15 ألفا من كسبة الصويا و70 ألفا من النخالة.

وأشار شباط إلى أن المؤسسة عملت على زيادة الدعم المقدم لمربي الدواجن حيث قامت بدعم القطاع هذا العام بمقدار 1000 غرام من مادة الذرة و200 غرام من مادة الصويا لكل طير ما نسبته 40 بالمئة من حاجتها الفعلية.

وحول خطة المؤسسة قال شباط إن العمل مستمر لدعم المخازين حيث سيتم استيراد كميات إضافية من الشعير ونأخذ إنتاج المطاحن من النخالة وتبلغ الكميات بشكل يومي بين 900 و 1000 طن إضافة إلى استجرار إنتاج شركات الزيوت في حلب وحماة وحمص من الكسبة وغيرها.

وبالنسبة لاستلام الذرة من المزارعين اوضح شباط انه تمت إعادة الإعلان عن تأهيل مجفف الذرة في حلب بعد تعثر شركة الطرق والجسور في تنفيذه مشيرا إلى أن بدء معمل اعلاف حلب بعملية الإنتاج التجريبي سيسهم في زيادة كميات العلف المصنع كما سيوفر حاجة المنطقة الشمالية والشرقية منها حيث بلغت الكميات المنتجة لغاية تاريخه 500 طن من المادة العلفية المصنعة.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية