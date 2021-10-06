منتخب سورية للركبي للسيدات يشارك ببطولة غرب آسيا

دمشق-سانا

يشارك منتخب سورية للركبي للسيدات في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق السبت القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وقطر وإيران والعراق بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات لبنان والأردن وفلسطين والسعودية ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتضم البعثة اللاعبات رغد أبو عمار وسارة عبد الباقي ويمامة أبو راس وروزة الحموي وماري أبو زيد وروشانا مراد وهلا الأعور وآلاء سباعي وآلاء سراي الدين وربا رفاعة ورنيم الصفدي ولمى النحاس بإشراف المدرب التونسي ظافر قزاح.

وكان منتخبنا شارك مؤخراً في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة الإسكندرية المصرية وحل وصيفاً خلف المنتخب المصري.

هناء صقور