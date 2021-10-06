وفاة شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة خلاف بريف السويداء الجنوبي

السويداء-سانا

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم نتيجة خلاف أدى إلى إطلاق عيارات نارية على باص لنقل الركاب على خط دمشق السويداء في بلدة ملح بريف السويداء الجنوبي.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة السويداء لمراسل سانا أن سائق باص “سكانيا” تعرض لإطلاق نار من قبل شخص آخر نتيجة خلافات شخصية سابقة بينهما ما أدى إلى وفاة السائق وإصابة ثلاثة ركاب كانوا داخل الباص إصابات طفيفة وتم إسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث مع البحث عن الجاني الذي توارى عن الأنظار.