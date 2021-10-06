ضوابط لقانون الاحتراف ونظام جديد للمسابقات ولا حرمان للجمهور أبرز قرارات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة

دمشق-سانا

تركزت مداخلات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة على ضرورة تطوير واقع اللعبة بما يضاهي المستويات العربية والآسيوية والعالمية للوصول بمنتخباتنا إلى مستويات فنية عالية ومشاركات مشرفة في الاستحقاقات القادمة وأبرزها تصفيات كأس العالم وبطولة اسيا.

رئيس اتحاد اللعبة طريف قوطرش أوضح أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتطبيق قانون الاحتراف في جميع الأندية وأن يكون حقيقياً وواقعياً في كل التفاصيل لافتاً الى انه يجب على الأندية تقديم موازنة مالية احترافية للتعاقد مع اللاعبين وأن يكون العقد شريعة المتعاقدين ولمدة موسمين على الأقل.

وأضاف قوطرش.. إن هناك نظاما جديدا للمسابقات لجميع الفئات إضافة لمسابقة جديدة لفئة تحت 23 عاما بغية الاهتمام بهذه الفئة ليكون لاعبوها في جهوزية تامة للاستفادة منهم في رفد منتخبنا الوطني في استحقاقاته القادمة موضحاً أن الجمهور هو زينة الدوري والصالات ولن يتم حرمانه من حضور المباريات إلا في ظروف قاهرة جدا أي ان عقوبات الاتحاد لن تطاله وستكون مالية على النادي وعلى اللاعب في حال الأخطاء الفنية.

وكشف رئيس الاتحاد عن إنشاء لجان جديدة ابرزها لجنة الانضباط تكون من خارج الاتحاد ولجنة الاحتراف وحل النزاعات ولجنة تطوير الحكام ولجنة مسابقات (3 ضرب 3) ولجنة استشارية ولجنة مالية ولجنة المدربين ولجنة

الشباب والتطوير إضافة الى مكتب للإعلام والتسويق.

وبين قوطرش أنه ستتم الاستعانة بحكام من الدول المجاورة لتحكيم مباريات الفاينا فور والسماح للاندية بالتعاقد مع لاعب اجنبي وعربي في الدور نفسه من بطولة الدوري السماح بوجود اللاعبين الاثنين على أرضية الصالة مع اللاعبين المحليين لافتاً إلى أن سورية ستستضيف مبدئيا بطولات لاتحاد غرب آسيا أبرزها بطولتا الشباب والسيدات لفئة دون 18 عاماً في الأشهر القادمة وستأتي لجنة من الاتحاد الآسيوي في الـ 26 من الشهر الجاري للكشف عن واقع الصالات التي ستقام عليها البطولات.

يشار إلى أن اتحاد كرة السلة الجديد يضم كلا من قوطرش رئيساً وشحادة آل رشي أميناً عاماً وجاك باشياني وزينة نصار نائبين لرئيس الاتحاد ومصباح فاخوري وهيثم جميل وجمال الترك ووليد غيبة وأبي دوجي أعضاء.

محمد خاطر