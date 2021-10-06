روسيا تسجل أكثر من 900 حالة وفاة بين المصابين بكورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 929 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كوفيد19 في تقريرها اليوم بتسجيل 25133 إصابة جديدة بالفيروس في 85 منطقة بما في ذلك 3589 إصابة في العاصمة موسكو فيما تماثل 19841 شخصا للشفاء خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الغرفة أن إجمالي الإصابات بالوباء في روسيا وصل إلى 7662560 إصابة توفي من بينها 212625 حالة وتعافى من الإصابة 6778900 شخص.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا أمس 25110 إصابات و895 وفاة بكورونا.