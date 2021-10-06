الأولمبي يواجه نظيره السعودي ببطولة غرب آسيا لكرة القدم

الرياض-سانا

يلتقي منتخب سورية الأولمبي مع نظيره السعودي اليوم من مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات المقامة في مدينة الدمام السعودية.

منتخبنا افتتح البطولة بالفوز على نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل هدف ويطمح بتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي الذي يتواجد به أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاث بالبطولة إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان من هذه المجموعات .

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الأردن واليمن والكويت وعمان والمجموعة الثانية فلسطين والإمارات ولبنان والعراق.

هناء صقور