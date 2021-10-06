6 تشرين 1973.. ذكرى حرب تشرين التحريرية

دمشق-سانا

1927 – عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة.

1973 – بدء حرب تشرين التحريرية ضد العدو الإسرائيلي بعبور القوات السورية خط آلون في الجولان المحتل والقوات المصرية قناة السويس وحققتا انتصارات كبيرة على العدو الصهيوني.

1979 – البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه.

2000 – استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش.

2014 – جون أوكيف وماي بريت موزر وإدوارد موزر يفوزون بجائزة نوبل في الطب لسنة 2014.

من مواليد هذا اليوم

1773 – الملك لويس فيليب الأول ملك فرنسا.

1903 – إيرنست والتون.. عالم فيزياء أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

1931 – ريكاردو جياكوني.. عالم فيزياء إيطالي أمريكي حاصل على جائزة

نوبل في الفيزياء عام 2002.

من وفيات هذا اليوم

1912 – أوغست ماري فرنسوا برناريت.. سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.

1951 – أوتو مايرهوف.. طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.

2012 – الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر.

أعياد ومناسبات

ذكرى حرب تشرين التحريرية.

عيد القوات المسلحة في مصر.

عيد العمل في أستراليا.