حماية المستهلك تضبط لحم ونتر فروج فاسد ومواد مخالفة بدمشق

دمشق-سانا

ضبط عناصر حماية المستهلك بدمشق في سوق اللحم بالزبلطاني محلي لحم فروج غير صالح للاستهلاك البشري مع نتر فروج ذي رائحة معد للبيع في أكياس نايلون بسعة 5 كغ بوزن 75 كغ وكميات أخرى معبأة في أكياس خيش بكمية 225 كغ ملقاة على الأرض.

وأوضح محمد فوزي سعد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن الضبوط طالت محلاً بالقرب من قبر عاتكة بمخالفة حيازة لحم فروج مسبق الفرم وحيازة نتر فروج بكمية 102 كغ تم حجز الكميات المذكورة وإتلافها فوراً بحضور حائزيها ومواد مجهولة المصدر في محل بالعصرونية وفي محل بالميدان أبو حبل شملت مواد تنظيف وشامبو ومكياجات ومزيل تعرق تم حجزها.

وأشار سعد إلى أن التعامل مع المخالفين يتم وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 وإحالة المخالفين إلى القضاء موجوداً.

علي عجيب