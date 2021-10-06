ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

صعدت أسعار النفط اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات بعد أن تمسك تحالف أوبك بلس لكبار المنتجين بزيادة إنتاجية مقررة بدلاً من ضخ المزيد من الخام.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 30ر1 دولار أو 6ر1 بالمئة الى 56ر82 دولاراً للبرميل وأثناء الجلسة سجل برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوت عند13ر83 دولاراً كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31ر1 دولار أو7ر1 بالمئة الى 93ر78 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى له في نحو سبع سنوات.

وكانت دول مجموعة “أوبك بلس” اتفقت على التمسك بالتزامها الحالي بإضافة 400 ألف برميل يومياً من النفط الى السوق في تشرين الثاني المقبل.