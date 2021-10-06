تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

طرابلس-سانا

تعدل موعد إجراء الانتخابات في ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول القادم والانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قوله في مؤتمر صحفي “إن انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يوماً من انتخاب رئيس البلاد” مشيراً إلى تركيز المجلس على إنجاز الانتخابات الرئاسية لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وبخصوص الأحزاب السياسية قال بليحق: “بحسب قانون الانتخابات البرلمانية لن تحظر مشاركة الأحزاب شرط مشاركتها بنظام الفردي وليس القائمة”.

يذكر أن تنظيم الاستحقاقين الانتخابيين في ليبيا كان مقرراً معاً في 24 كانون الأول القادم.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في تشرين الأول من العام الماضي توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم بين وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة.