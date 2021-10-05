موسكو تسخر من نواب أمريكيين.. يفتقرون للمعرفة بالعلاقات الدولية

موسكو-سانا

سخرت الخارجية الروسية من مقترح لنواب أمريكيين في الكونغرس طرد 300 دبلوماسي روسي من بلادهم مؤكدة أن موسكو لا تملك هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في تصريح اليوم إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين اقترحوا طرد 300 دبلوماسي روسي من بلادهم يسعون إلى إغلاق البعثات الخارجية الأمريكية في روسيا.

كما أكدت الخارجية الروسية أنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن وتساءلت هل أعضاء الكونغرس الذين يفتقرون للمعرفة الجيدة في العلاقات الدولية احتسبوا أيضا الموظفين الدبلوماسيين الروس العاملين في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة؟.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية الروسية الأمريكية توتراً بسبب الضغوط التي تمارسها واشنطن على عمل البعثات الروسية ورفضها تسهيل إجراءاتها وعدم منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.