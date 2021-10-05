ارتفاع درجات الحرارة يجدد الحرائق في لبنان

بيروت-سانا

تجددت الحرائق في شمال وجنوب لبنان اليوم مع عودة ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح ملتهمة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وخاصة في عكار وحاصبيا.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “إن حريقاً كبيراً اندلع بعد ظهر اليوم في الأراضي العشبية في خراج بلدات كروم عرب ومشحا وخريبة الجندي في عكار ما لبث أن امتد إلى بساتين الزيتون والأراضي الزراعية واقترب من المنازل” مشيرة إلى أن عناصر الدفاع المدني والأهالي حاولوا وقف تمدد النيران التي التهمت مساحات واسعة لكنهم واجهوا صعوبة كبيرة في بلوغ سيارات الإطفاء مواقع استعار النار لانعدام وجود طرقات وصعوبة المنطقة وانحداراتها القوية.

وفي قضاء حاصبيا أخمد عناصر الدفاع المدني النيران التي أتت على مساحة واسعة من أشجار الزيتون والحرجية.

وكان حريقان اندلعا في الأسبوعين الماضيين في محلة طريق السواد في بلدتي السفيرة الضنية وعزقي في عكار شمال لبنان أديا إلى القضاء على مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة وتهديد منازل مجاورة قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادهما.