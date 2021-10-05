الإصابة تغيب هالاند عن مباريات منتخب النرويج

أوسلو-سانا

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم غياب إرلينغ هالاند عن مباريات المنتخب أمام تركيا والجبل الأسود الأسبوع المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أن هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني لن يكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده لمواجهة منتخبي الجبل الأسود وتركيا حيث لم يتعاف من إصابة في الفخذ.

وغاب هالاند الذي سجل 68 هدفا في 67 مباراة مع دورتموند حتى الآن عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الألماني وعن الانتصار على سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.