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إعلان أسماء المقبولين في مدرسة التمريض والقبالة بالسويداء

2021-10-05

السويداء-سانا

أعلنت مدرسة الشهيد ربيع كمال زين الدين للتمريض والقبالة بالسويداء اليوم نتائج مفاضلة القبول للعام الدراسي 2021-2022.

وأشارت مديرة مدرسة التمريض والقبالة عتاب غزالي في تصريح لمراسل سانا إلى أن عدد المقبولين الأصلاء 74 يتوجب عليهم استكمال إجراءات تسجيلهم اعتباراً من العاشر من الشهر الحالي ولغاية الرابع عشر منه.

وبينت غزالي أن كل مقبول أصيل لم يستكمل أوراقه خلال الفترة المحددة لاستكمال التسجيل يفقد حقه في القبول ويستدعى الرديف بدلاً عنه من قائمة الاحتياط الذي يتوجب على العشرة الأوائل منهم في القائمة مراجعة إدارة المدرسة في الرابع عشر من الشهر الحالي للاطلاع على أسماء المقبولين بالمفاضلة والأوراق المطلوبة للتسجيل.

وحددت مدرسة التمريض والقبالة يوم السابع عشر من الشهر الحالي لبدء دوام الطلاب المقبولين بالمفاضلة.

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