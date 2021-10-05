مجلس الشعب في ذكرى حرب تشرين… لا خلاص للأمة العربية إلا بالوحدة والتمسك بالحقوق

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن لا خلاص من الأخطار التي تحدق بالأمة العربية إلا بتمتين الوحدة الوطنية والالتفاف القوي حول راية الصمود والتمسك بالحقوق العربية وتحقيق التنسيق والتضامن الذي يدرأ الأخطار ويصون الأمن القومي العربي.

وأشار المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية إلى أن نتائج هذه الحرب دفعت بالعدو لإعادة حساباته بعدما كان يراهن على الضعف العربي حيث استطاع فيها جيشنا العربي السوري الأغر أن يسطر أروع ملاحم النصر والعزة والكرامة ويحطم أسطورة جيش الكيان الصهيوني الذي كان يروج له أنه لا يقهر.

ولفت المجلس إلى أن ما يقوم به الجيش العربي السوري اليوم متابعة لإنجازات أبطال تشرين مستفيداً من عبرها ودروسها وفنونها ومترجماً لها من خلال تصديه الأسطوري على مر السنوات الماضية لأبشع الحروب التي تقودها قوى الشر والإرهاب والعدوان العالمي وتحقيق الانتصارات تلو الانتصارات حتى الوصول إلى النصر النهائي.

عامر ديب