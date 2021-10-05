تصوير أول فلم روائي روسي خارج كوكب الأرض

موسكو-سانا

وصل طاقم روسي يضم بين أفراده ممثلة ومخرجاً إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم روائي طويل في مدار الأرض في التاريخ.

والتحم صاروخ “سويوز” الذي ينقل الممثلة يوليا بيريسيلد 37 عاماً والمخرج كليم تشيبينكو 38 عاماً، إضافة إلى رائد الفضاء المخضرم أنتون شكابليروف، بمحطة الفضاء الدولية عند الساعة 21:22 بتوقيت غرينتش بتأخير عشر دقائق عن الموعد المحدد أساساً وذلك بعد انتقال شكابليروف إلى نظام التحكم اليدوي.

وكانت المركبة وهي من طراز “سويوز ام اس-91” انطلقت عند الساعة 8:55 بتوقيت غرينتش من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، في مهمة يتوقع استمرارها 12 يوماً قبل عودة الطاقم إلى الأرض في 17 تشرين الأول-أكتوبر.

ويسعى الفريق الروسي إلى أن يسبق مشروع فيلم أميركي في مدار الأرض من بطولة توم كروز ولا يعرف حتى الساعة جدوله الزمني.