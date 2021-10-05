ارتفاع عدد المشروعات السياحية المستثمرة بالسويداء إلى 62 مشروعاً

السويداء-سانا

ارتفع إجمالي عدد المشروعات السياحية المستثمرة والموضوعة بالخدمة في محافظة السويداء خلال الشهرين الماضيين من 59 إلى 62 مشروعا بقيمة استثمارية تجاوزت 22 مليارا و253 مليون ليرة.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد لـ سانا أنه من بين المشروعات الموضوعة في الخدمة والبالغ عددها 62 مشروعا 9 فنادق تضم 193 غرفة مبيت و357 سريرا و39 مطعما و5 مقاه و6 مسابح و7342 كرسيا و1824 طاولة.

ولفت إلى أن عدد المشروعات السياحية المستثمرة والموضوعة في الخدمة والمشروعات التي هي قيد التنفيذ بالسويداء ارتفع خلال الفترة نفسها من 95 إلى 98 مشروعا بتكلفة 55 مليارا و458 مليون ليرة وذلك وفقا للقيم المالية المعتمدة لعام 2009.

وأشار إلى أن عدد المشروعات السياحية قيد الترخيص والتي يتم العمل لمنحها رخص الإشادة السياحية يبلغ 5 يتم تجهيز أوراقها لدراستها أصولا بعد حصولها على موافقة لجنة القرار 452 لعام 2020 إضافة إلى 3 مشروعات يتم تحضير أوراقها بعد حصولها على الموافقات اللازمة فضلا عن وجود 8 مشروعات سياحية تتم دراستها حاليا لدى المديرية بعد إجراء الكشوف عليها من قبل اللجان الفنية لمنحها رخص التأهيل السياحي خلال الفترة القريبة القادمة وتتنوع بين مطاعم ومقاه.

وأكد العربيد أنه يتم العمل على عدة مشروعات لتطوير السياحة بالمحافظة منها متحف بيت أسمهان وأسواق للمهن اليدوية وحفظ التراث بمدن السويداء وشهبا وصلخد وبلدات قنوات وشقا والقريا وإحداث مقرات للشرطة السياحية بالمناطق المذكورة ومتابعة تنفيذ مشروع مبنى المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية ببلدة سليم وإعداد دراسة متكاملة لمنطقة ظهر الجبل كمنطقة سياحية متكاملة.

كما تشمل المشروعات حسب العربيد إقامة مشاريع للسياحة الريفية في قريتي حبران وذكير وللسياحة الشعبية في منطقتي حراج الكفر ووادي المظلم في بلدة الرحى وبيت للذاكرة الشعبية بأحد البيوت القديمة ومشروع تلفريك من قصور قرماطة وصولاً إلى منطقة أم حورا في ظهر الجبل.

ومنحت وزارة السياحة خلال الشهر الماضي رخص تأهيل سياحي لأربعة مشروعات سياحية بالسويداء بتكلفة 3 مليارات و100 مليون ليرة.