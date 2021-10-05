تأهيل وترميم المجاري المائية وقنوات تصريف المياه في تلكلخ

حمص-سانا

أنهى مجلس مدينة تلكلخ في حمص مشروع تأهيل المجاري المائية وقنوات تصريف المياه داخل المدينة استعدادا لفصل الشتاء القادم.

وذكر المحامي طراد كدالم المكلف بتسيير اعمال مجلس مدينة تلكلخ لمراسل سانا أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون مع مديريتي الخدمات الفنية والموارد المائية في حمص وشمل تعزيل النهر الذي يمر وسط المدينة إضافة إلى العبارات وقنوات تصريف المياه والشوايات المطرية تجنبا لحدوث اختناقات مطرية كالتي شهدتها المدينة العام الماضي خلال العاصفة المطرية.

وأوضح أنه تم خلال المشروع تعزيل النهر الموازي لمستودع الأسمدة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمينه منعا من تكرار مشكلة دخول المياه إلى المستودع التي حدثت خلال العام الماضي وأدت إلى أضرار كبيرة بالأسمدة داخله نتيجة الأمطار.