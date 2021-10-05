تنفيذ مشروع صرف صحي على طريق مصاد في السويداء

السويداء-سانا

بدأ مجلس بلدية الرحى في محافظة السويداء تنفيذ مشروع صرف صحي على الطريق الرئيس لقرية مصاد الواصل إلى مدينة السويداء وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين الواقع الخدمي.

وأشار رئيس مجلس بلدية الرحى سعدو أبو راس في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المشروع يشمل ثلاثة خطوط ويأتي وفق أولوية وجاء بناء على مطالب الأهالي ويخدم منطقة تشهد كثافة سكانية.

ولفت أبو راس إلى أن المجلس تعاقد أيضا لتنفيذ مشروعي صرف صحي وتعبيد وتزفيت في بلدة الرحى كما يحضر لمشروع صرف صحي ثان في قرية مصاد بموجب عقد بالأمانة مع مديرية الخدمات الفنية.