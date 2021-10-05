البدء بمشروعي ترميم قلعة المزيريب وأروقة المدرج الروماني في درعا

درعا-سانا

بدأت دائرة الآثار في محافظة درعا اليوم تنفيذ مشروعي ترميم قلعة المزيريب في مرحلته الثانية وأروقة المدرج الروماني في درعا البلد بتكلفة تقديرية تبلغ 180 مليون ليرة سورية.

وذكر رئيس دائرة الآثار الدكتور محمد خير نصر الله في تصريح لمراسل سانا أن الموقعين تم تسليمهما أصولاً إلى متعهد من القطاع الخاص ليقوم بالأعمال المطلوبة المتضمنة بالنسبة لقلعة المزيريب فك وتركيب واجهات حجرية وتقديم حجر منحوت مشابه للحجر الأساسي وترحيل أتربة وتنفيذ وتقديم ركة تقليدية لدعم الحجارة من الخلف وأعمال توثيق للواجهات مشيرا إلى أن الأعمال ستتم وفق معايير الترميم وبالطرق التقليدية وبحجارة مشابهة للقديمة.

وأوضح نصر الله أن الأعمال الإسعافية والطارئة لترميم أروقة المدرج الروماني في درعا البلد تتضمن أعمال فك وتركيب وتقديم واجهات وقبوات حجرية لأروقة المدرج وحفر وترحيل أتربة وتنفيذ وتقديم ركة تقليدية وأعمال رافعة ومعدات أحجار للحاجة إلى رفع أحجار يزيد وزنها على ألف كيلوغرام إضافة إلى أعمال توثيق للواجهات لافتاً إلى أن العوامل الجوية والطبيعية وعدم القيام بالصيانة الدورية كان له دور واضح بتضرر المعلمين الأثريين.

وأشار نصر الله إلى أن دائرة الآثار تسعى إلى ترميم طاحونة المزيريب حسب توافر السيولة المالية بهدف حماية الطاحونة والحفاظ على واقعها الأثري.

وتضم قلعة المزيريب مجموعة من الأقسام مثل الكتلة الشمالية والأبراج السبعة التي ما زالت محافظة على وضعها الانشائي بشكل جيد ويعتقد أن القلعة كانت مركزا لتجمع الحجاج المتجهين إلى الحجاز في حين يتألف المدرج الروماني في درعا البلد من 13 صفاً من أدراج المتفرجين التي تتسع لنحو ثلاثة آلاف متفرج.