المكسيك تسجل أكثر من ألفي إصابة بكورونا والصين 26

مكسيكو سيتي وبكين-سانا

سجلت المكسيك 303 وفيات و2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لأحدث إحصائيات موقع وورلد ميترز فإن إجمالي الاصابات بالفيروس في المكسيك بلغ ثلاثة ملايين و684242 إصابة بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 279104 حالات.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الوفيات بالمرض المرتبط بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند على التوالي والمرتبة الـ 15 من حيث عدد الإصابات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن تسجيل 26 إصابة جميعها وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات 96284 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.