فيسبوك تعلن عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي إلى العمل

نيويورك- سانا

أعلنت شركة فيسبوك عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي “فيسبوك وواتس آب وانستغرام” للعمل بشكل طبيعي بعد عطل استمر عدة ساعات حول العالم.

وقال مهندسو الشركة التقنيون في تغريدة على موقع تويتر “لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الانترنت الآن “.

وأضاف المهندسون في تغريدتهم “إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا .. نحن آسفون”.

وكانت خدمات منصات فيسبوك وواتس آب وانستغرام للتواصل الاجتماعي تعطلت في وقت سابق اليوم بصورة مفاجئة في معظم أنحاء العالم.