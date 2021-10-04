نيويورك-سانا

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على رفض سورية وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظروف ومن قبل أي كان وفي أي مكان أو زمان.

وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن سورية تأسف لغياب التوازن والحيادية في إحاطات الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح ودأبها على تغييب أوجه قلق سورية والمعلومات التي توافيها بها.

وقال صباغ: بعض الدول تواصل تسييس ملف الكيميائي في سورية وتجاهل تعاونها مع منظمة الحظر وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن بعثة تقصي الحقائق تواصل تجاهل المعلومات المقدمة إليها عن حيازة المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية والتحضير لاستخدامها لاتهام الجيش العربي السوري.

يتبع..