تراجع أسهم فيسبوك جراء العطل المفاجئ بتطبيقاتها في معظم أنحاء العالم

نيويورك-سانا

تراجعت أسهم فيسبوك متجهة نحو أسوأ أداء يومي لها منذ نحو عام جراء العطل المفاجىء بمجموعة التطبيقات التابعة لها “فيسبوك انستغرام وواتساب” في معظم أنحاء العالم.

وذكرت رويترز أن أسهم شركة فيسبوك تراجعت 5ر5 بالمئة في التعاملات بعد ظهر اليوم بعد أن تعطلت مجموعة تطبيقات تابعة لها منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب لدى عشرات الألوف من المستخدمين بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمات داونديتكتور.

وتعرضت فيسبوك لانقطاعات كبيرة مماثلة في مجموعة تطبيقاتها هذا العام في آذار وتموز الماضيين.