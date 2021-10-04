إيران: لن نسمح لوكالة الطاقة الذرية بنصب كاميرات في منشأة كرج

طهران-سانا

أعلنت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات مراقبة في منشأة كرج النووية الواقعة غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله اليوم إن “منشأة كرج تحت سيطرة أجهزتنا الأمنية، ولا يمكن نصب كاميرات المراقبة فيها من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية” مشيراً إلى أن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الذي سنه البرلمان الإيراني مكننا من تطوير قدراتنا النووية.

وأضاف كمالوندي أن تخصيبنا لليورانيوم بنسبة 60 بالمئة وأجهزة الطرد المركزي الجديدة والحديثة التي بدأنا بإنتاجها خير دليل على ذلك مشيراً إلى أن ظروف بلاده جيدة جداً رغم أن منشأتها النووية تعرضت إلى 3 عمليات تخريبية خلال العام الأخير.

يذكر أن سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي انتقد الأسبوع الفائت تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع “تساي” في كرج معتبراً أنه لم يكن دقيقاً ويتجاوز التفاهمات الحاصلة الواردة في البيان المشترك.