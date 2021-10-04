القبض على عصابة سرقة أكبال الكهرباء والهاتف بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

ألقت شرطة ناحية الهنادي بمحافظة اللاذقية القبض على عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص أقدموا على سرقة الأكبال الكهربائية والهاتفية بمنطقتي صنوبر جبلة وشامية المهالبة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم القبض على العصابة ضمن غرفة سكنية بقرية شامية المهالبة وتبين أن بعضهم من أرباب السوابق وبحقهم نشرات شرطية وإذاعات بحث بجرائم سرقة مضيفة أنه تمت مصادرة 300 ألف ليرة سورية وبعض الأجهزة الخليوية وأسلاك كهربائية ونحاسية وقنبلة يدوية وساطور حديدي وعدة متنوعة خاصة بقطع الكابلات ودراجة نارية مسروقة وبقايا أسلاك كهربائية محروقة.

وأوضحت الوزارة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة أكثر من عشرين خط هاتف وكهرباء من الشبكة الرئيسة وبعض المحولات الكهربائية ليلاً بالاشتراك مع شخص آخر متوار وتوزعت السرقات على أوتستراد جبلة-اللاذقية وقرى ومزارع متعددة تابعة لناحية الهنادي ومركز جبلة الخارجي.

كما اعترفوا بإقدامهم على ترويع وإرهاب المواطنين الذين اكتشفوا أمرهم وذلك أثناء سرقتهم أكبالا هاتفية بقرية “تلارو” بناحية الفاخورة وقيامهم برمي قنبلتين قبل أن يلوذوا بالفرار ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بشظايا تم إسعافهم إلى مشافي اللاذقية كما اعترفوا بسلب وسرقة عدد من الدراجات النارية على اوتستراد اللاذقية-الحفة وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مازالت جارية وسيتم تقديمهم للقضاء أصولاً.

عمران عيسى