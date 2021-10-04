100 لوحة في معرض لطفل بعمر 3 سنوات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حركة أمل تدعو إلى تعزيز العلاقات السورية اللبنانية
2021-10-04
سورية تشارك في اجتماع حول التصنيف الدولي لبرامج تأهيل المعلمين
2021-10-04
كاتبة كندية: واشنطن مستمرة بسياساتها العدائية ضد سورية
2021-10-04
لافروف: ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب.. شكري: ندعم وحدة أراضي سورية واستقرارها
2021-10-04
دفاعات حميميم الجوية تُسقط مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية
2021-10-04
بمناسبة ذكرى حرب تشرين.. محاضرة بمركز الشهيد باسل الأسد في بعلبك
2021-10-04
طلبتنا في سلوفاكيا: انتصار الجيش على الإرهاب امتداد لانتصار تشرين
2021-10-04
محليات
القبض على عصابة سرقة أكبال الكهرباء والهاتف بريف اللاذقية
2021-10-04
محروقات اللاذقية: تأمين المازوت لمعاصر الزيتون أولوية
2021-10-04
طقس الغد.. أجواء مائلة للبرودة ليلاً وتحذير من تشكل الضباب
2021-10-04
سوسان: كل ما تقوم به سورية مبني على ثوابتها وليس إرضاء لأي طرف
2021-10-04
إخماد حريق بأراض زراعية في قرية بلوزة بريف حمص
2021-10-04
32 ألف خط هاتفي و22 ألف بوابة ضمن خطة اتصالات ريف دمشق
2021-10-04
اتفاق لتأمين الطلاب صحياً
2021-10-04
رياضة
الإسبانية موغوروزا تتوج ببطولة شيكاغو للتنس
2021-10-04
صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنكليزي
2021-10-04
الإصابة تبعد حارس دورتموند عن معسكر سويسرا
2021-10-04
ريال مدريد يخطط للتعاقد مع روديغر
2021-10-04
اختتام منافسات المرحلة الثانية لبطولة زهرة الجولان للشطرنج
2021-10-04
المصارع الإيراني زارع يحقق الذهبية الثانية لبلاده في بطولة العالم
2021-10-04
ميلان يفوز على أتالانتا في عقر داره بثلاثية في الدوري الإيطالي
2021-10-03
اقتصاد
39 ضبطاً تموينياً في حلب
2021-10-04
حماية المستهلك تضبط عدداً من المخالفات في دمشق
2021-10-04
إنتاج زيت الخريج في ريف جبلة.. موروث شعبي أصيل
2021-10-04
قطاف 2025 هكتاراً مزروعة بالقطن بالحسكة
2021-10-04
ارتفاع التضخم في تركيا خلال شهر أيلول الماضي
2021-10-04
خطة لإنتاج 200 ألف غرسة حراجية في درعا
2021-10-04
اعتماد خطة زراعية بالسويداء بمساحات تتجاوز الـ 85 ألف هكتار
2021-10-04
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الشريط الأخباري
سوسان: كل ما تقوم به سورية مبني على ثوابتها وليس إرضاء لأي طرف
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
صدور نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية
المقداد وشبانة يبحثان التعاون بين سورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان
الوزير قطنا: 1500 ليرة سعر شراء كيلو القمح للموسم القادم
لليوم الثاني.. تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في مدينة جاسم
اتفاق لتأمين الطلاب صحياً
أمام الرئيس الأسد.. سلامة يؤدي اليمين القانونية سفيراً لسورية في الأرجنتين
لافروف: ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب.. شكري: ندعم وحدة أراضي سورية واستقرارها
دفاعات حميميم الجوية تُسقط مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية
100 لوحة في معرض لطفل بعمر 3 سنوات
2021-10-04
تصوير: حسام حيو
معرض لطفل بعمر 3 سنوات
2021-10-04
sally
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محروقات اللاذقية: تأمين المازوت لمعاصر الزيتون أولوية
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القبض على عصابة سرقة أكبال الكهرباء والهاتف بريف اللاذقية
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