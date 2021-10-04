محروقات اللاذقية: تأمين المازوت لمعاصر الزيتون أولوية

اللاذقية-سانا

أكدت لجنة المحروقات في محافظة اللاذقية أن احتياجات معاصر الزيتون من مادة المازوت خلال الشهر الجاري تعتبر أولوية وسيتم توزيعها وفق طاقة عمل كل معصرة.

وأوضح مدير فرع المحروقات في اللاذقية سنان بدور لمراسل سانا أنه سيتم توزيع مادة المازوت على أصحاب المعاصر بناء على امكانيات توزيعها وفق المخصصات المتاحة التي تصل إلى المحافظة وبنسب قياساً للطاقة الإنتاجية لكل معصرة.

وأشار بدور إلى أن لجنة المحروقات طلبت من أصحاب معاصر الزيتون المرخصة مراجعة مقر فرع محروقات لإجراء معاملة استلام مخصصات المعاصر من المازوت موضحاً أن المعاملة تنحصر بتسليم أصحاب المعاصر وثيقة دفع ثمن الوقود المخصص لهم لتسديدها في المصرف التجاري ومن ثم يقوم الفرع بتزويدهم بالمادة.

ولفت بدور إلى أن اللجنة أقرت وضع جدول مشترك بين مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين بخصوص تأمين احتياجات القطاعات الزراعية من مادة المازوت وفق الكميات المتوافرة والمخصصة للمحافظة لتشمل جميع القطاعات حسب الأولويات التي تقدرها الجهتان وهي “معاصر الزيتون والمداجن والزراعات والتشجير المثمر واستصلاح الأراضي”.

بسام الإبراهيم