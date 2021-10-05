الشرطة اليونانية تعتقل أحد إرهابيي (داعش) في أثينا

أثينا-سانا

أعلنت السلطات اليونانية اليوم اعتقال أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة أثينا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة مكافحة الإرهاب قولها في بيان: إنه بالتعاون مع وكالة المخابرات اليونانية وبالاستعانة بمعلومات تم تلقيها من وكالات استخبارات أجنبية تم اليوم إلقاء القبض على طالب لجوء يبلغ من العمر 34 عاماً وسط أثينا.

فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشخص المذكور يحمل الجنسية العراقية وقد وصل إلى اليونان قادماً من تركيا وتم رفض طلبه للجوء مضيفة: إنه متورط بارتكاب جرائم في الشرق الأوسط قبل أن يهاجر إلى أوروبا.