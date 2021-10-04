طقس الغد.. أجواء مائلة للبرودة ليلاً وتحذير من تشكل الضباب

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى وغوطة دمشق.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين خفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..