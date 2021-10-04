التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية إلى إحدى الكليات الطبية “الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة” في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2020-2021.

وأشارت الوزارة في إعلان لها تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية إلى الكليات الطبية وحددت فترة التقدم ما بين 17 و27-9-2021 وذلك لجميع الطلاب المستجدين المسجلين في السنة التحضيرية للعام الدراسي 2020-2021 سواء تقدموا إلى امتحانات السنة التحضيرية أو لم يتقدموا أو قاموا بإيقاف تسجيلهم لمدة فصل دراسي واحد وكذلك الطلاب الذين أوقفوا تسجيلهم لمدة عام كامل للعام الدراسي 2019-2020.