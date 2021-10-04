ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع تشيلسي روديغر

مدريد-سانا

يخطط ريال مدريد الإسباني للإسراع في مفاوضات التعاقد مع الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي الإنكليزي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفق إذاعة اوندا سيرو الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد وافقت بالفعل على التوقيع مع روديغر مجاناً في الصيف المقبل مشيرة إلى أن النادي الملكي يفكر بتسريع مفاوضات ضم روديغر ليأتي في الميركاتو الشتوي المقبل إذا استمر الأداء السيئ لدفاع الميرنغي حتى شهر كانون الثاني.

وأوضحت الإذاعة أن ريال مدريد يواجه منافسة على صفقة روديغر من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد روديغر مع البلوز في الصيف المقبل ولم يوافق حتى الآن على عروض التجديد.